Icon

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات Icon منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون Icon دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك Icon رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام Icon بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة  Icon الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% Icon إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي Icon ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

أيرلندا تدين احتجاز إسرائيل شقيقة رئيسة البلاد ضمن أسطول متجه إلى غزة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
أيرلندا تدين احتجاز إسرائيل شقيقة رئيسة البلاد ضمن أسطول متجه إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إن احتجاز مواطنين أيرلنديين كانوا يشاركون في أسطول الصمود العالمي، الذي يحمل مساعدات إنسانية ويتجه إلى غزة، من قبل إسرائيل أمر “غير مقبول”.

ومن بين المواطنين الاثني عشر المحتجزين، الدكتورة مارجريت كونولي، شقيقة الرئيسة الأيرلندية، كاثرين كونولي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال منظمو أسطول الصمود إن 10 قوارب من أصل قافلة تضم 60 سفينة تم اعتراضها في المياه الدولية وصعدت إليها القوات الإسرائيلية، صباح أمس الإثنين.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العملية كانت تهدف إلى “إحباط مخطط خبيث صُمم لكسر العزلة التي فرضناها على إرهابيي حماس في غزة”، وفق زعمه.

أما الرئيسة كونولي، التي تقوم بزيارة تستمر ثلاثة أيام إلى إنجلترا، فقالت إن الحادثة “مقلقة للغاية”، مضيفة أنها رغم شعورها بالفخر تجاه شقيقتها، فإنها “قلقة جدا عليها”.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إن للناس الحق في الاحتجاج والمشاركة في مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني “الصادم” في غزة.

وأضاف: “ما حدث غير مقبول إطلاقا وهو خطأ”، مشيرا إلى أن إيرلندا ستطرح القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس: “قلبي مع الرئيسة كونولي وعائلتها، وكذلك جميع عائلات المحتجزين. ما فعلته إسرائيل، برأيي، غير قانوني”.

وأكد هاريس أن عملية الاحتجاز تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد