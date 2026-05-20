إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أكدت وزارة الداخلية أن إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ويمكن استعراض التصاريح عبر تطبيق توكلنا، والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق ميدان.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

الداخلية: السجن وغرامة 50 ألف ريال حال تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
ضبط 9576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 5 مخالفين لنقلهم 7 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج
عبدالعزيز بن سعود يدشن المركز الرقمي للعمليات الأمنية بمقر وزارة الداخلية في جدة
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج
وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لنقل مخالفي أنظمة الحج
وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
