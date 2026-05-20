إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

أكدت وزارة الداخلية أن إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ويمكن استعراض التصاريح عبر تطبيق توكلنا، والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق ميدان.
وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.