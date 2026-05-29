“إجابة السائلين” بالمسجد الحرام تعزّز الإرشاد الشرعي للحجاج على مدار الساعة

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة لإجابة السائلين داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، ضمن خطتها التوعوية والإثرائية لموسم حج 1447هـ؛ بهدف تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وتيسير حصولهم على الفتاوى والإرشادات الشرعية عبر وسائل مباشرة ورقمية.

وتُقدَّم الخدمة من خلال مواقع ميدانية موزعة في أروقة المسجد الحرام وساحاته، يشرف عليها عدد من أصحاب الفضيلة المشاركين في أعمال التوجيه والإرشاد، لإجابة استفسارات الحجاج المتعلقة بالمناسك والعبادات والمعاملات الشرعية بعدة لغات.

وتشمل المنظومة الهاتف المجاني الموحد (8001222400)، إضافة إلى خدمة الاتصال السحابي عبر الرقم (8001222100)، ضمن جهود الرئاسة في توظيف الحلول التقنية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الدينية، خاصة خلال أوقات الذروة.

ويأتي تفعيل خدمة الاتصال السحابي في إطار تطوير الخدمات الإرشادية الرقمية، من خلال ربط المستفيدين مباشرة بأصحاب الفضيلة للإجابة الفورية عن الاستفسارات الشرعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز الوعي الديني لدى الحجاج.

وتندرج هذه الخدمة ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها الرئاسة خلال موسم الحج، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن عبر خدمات توجيهية متخصصة تجمع بين الحضور الميداني والتقنيات الحديثة.

وأكدت الرئاسة مواصلة تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم المحتوى الشرعي بأساليب ميسرة ومتعددة القنوات، بما يعزز جودة الخدمات الدينية المقدمة للحجاج.