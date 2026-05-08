ضُبطت مُخبأة في إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة

إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو كوكايين في ميناء جدة الإسلامي

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 8.4 كيلوغرامات من مادة “الكوكايين”، ضُبطت مُخبأة في إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الحاويات للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأة في التجويف الخاص بتكييف الحاوية.

وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب.

 

