إحسان: بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين لخدمة ضيوف الرحمن

أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” في دعم بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين، يُضاف إليها 5 مساجد وجوامع أخرى مقررة افتتاحها قريبًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك بدعم من المحسنين وتنفيذ “جمعية العناية بمساجد الطرق”، ضمن جهود المنصة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن مبادرات المنصة الهادفة إلى تهيئة بيئة إيمانية متكاملة للحجاج والمعتمرين، عبر بناء مساجد وجوامع مجهزة على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة؛ بما يسهم في تيسير أداء الصلوات، وخدمة المسافرين والعابرين على مدار العام، بمتوسط عدد مصلين في الجامع الواحد خلال المواسم الدينية بنحو 9,000 مصلٍ ومصلية، فيما يستقبل الجامع الواحد في غير المواسم متوسطًا يصل إلى 2,000 مصلٍ ومصلية.

وأوضحت المنصة أن المساجد المنفذة رُوعي في تصميمها وتجهيزها توفير الاحتياجات الأساسية للمصلين، من خلال إنشاء مصليات مهيأة، ومرافق خدمية متكاملة، ودورات مياه، ومناطق للوضوء، إلى جانب أعمال التكييف والإنارة والتشغيل، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء المناسبة لهم أثناء رحلتهم الإيمانية.

وجرى تنفيذ المشاريع بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، التي تتولى الإشراف على أعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة وفق معايير هندسية وتشغيلية عالية، بما يعزز استدامة هذه المساجد واستمرار خدماتها للحجاج والمعتمرين والمسافرين بكفاءة.

وتأتي هذه المبادرات تجسيدًا لأثر مساهمات المحسنين في دعم المشاريع الوقفية والتنموية، وتمكين العمل الخيري من الوصول إلى مجالات تمس احتياجات ضيوف الرحمن بشكل مباشر، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذرة في المجتمع السعودي، وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعظيم أثر القطاع غير الربحي.

وتواصل منصة “إحسان” استقبال مساهمات المحسنين طوال العام، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني: https://ehsan.sa/، أو من خلال الرقم الموحد 8001247000، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز الاستدامة في العمل الخيري.