“إحسان” تعزز أثرها الإنساني خلال موسم حج 1447هـ

تستكمل المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أداء دورها المحوري في دعم منظومة العمل الخيري خلال موسم حج 1447هـ، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج الخيرية والتنموية في إطار منظومة رقمية موثوقة تضمن سرعة التنفيذ ودقة إيصال الأثر إلى مستحقيه.

ويشهد موسم الحج إقبالًا واسعًا على خدمة توكيل الأضاحي التي تقدمها المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، حيث تمكّن خدمة الأضاحي للحجاج والمضحين من أداء النسك إلكترونيًا بسهولة وأمان، مع ضمان تنفيذ الطلبات في أوقاتها الشرعية، وإشعار المستفيدين فور إتمامها، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقمية في إدارة الشعائر المرتبطة بالحج.

وتقدم إحسان خلال الموسم مجموعة من الفرص الخيرية في مختلف المجالات الاجتماعية والسكنية والصحية والتعليمية والدينية، وذلك عبر تطوير خدماتها الرقمية عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة العمليات، وتسريع إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

وتؤكد المنصة أن نجاح هذه المبادرات جاء نتيجة تكامل الجهود مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، وفق معايير عالية من الكفاءة والموثوقية، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الأداء في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، حيث تسهم المنصة في تعزيز الأثر الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العمل الخيري، وترسيخ قيم العطاء والتكافل.