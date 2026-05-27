إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة وبالتنسيق مع القنصلية العامة في الاسكندرية، وبالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي شملت 3 مواطنين سعوديين حالتهم الطبية حرجة.

وأفادت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس بأنه جرى نقل حالتين من مطار القاهرة، وحالة من مطار الاسكندرية، على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.