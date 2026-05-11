إخلاء طبي جوي لمواطنَين من القاهرة إلى السعودية لاستكمال العلاج

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي شملت مواطنَين سعوديين حالتهما الطبية حرجة، حيث جرى نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت السفارة حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، معربةً عن شكرها وتقديرها للجهات الطبية والإدارية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء وتوفير العناية المطلوبة، ومتمنيةً لهما الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.