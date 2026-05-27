إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية

كشفت تقارير إعلامية غربية عن توجه أميركي لخفض القدرات العسكرية التي تضعها واشنطن تحت تصرف حلف شمال الأطلسي الناتو خلال الأزمات، في خطوة قد تعيد رسم ملامح التوازن الدفاعي داخل الحلف.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص مساهماتها العسكرية المخصصة لدعم الحلفاء الأوروبيين، بما يشمل خفض أعداد الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزويد بالوقود جواً، إضافة إلى وقف توفير الغواصات للحلف.

وبحسب المجلة، أبلغ ألكسندر فيليز غرين، مبعوث وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، كبار مسؤولي الدول الأعضاء في حلف الناتو بهذه التوجهات خلال اجتماع مغلق عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.

وأشارت المعلومات إلى أن الخطة تتضمن خفض عدد الطائرات المقاتلة الأميركية المخصصة للحلف بنحو الثلث، إلى جانب تقليص عدد المدمرات التابعة للبحرية الأميركية، فضلاً عن تقليل عدد القاذفات الاستراتيجية المتاحة إلى النصف مقارنة بالمستويات السابقة.

ولفتت دير شبيغل إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه الخطط خلال مؤتمر لتشكيل القوات مقرر عقده مطلع يونيو المقبل.

وفي السياق ذاته، أكدت متحدثة باسم حلف الناتو وجود ما وصفته بـ الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في خطط الحلف العسكرية، معتبرة أن زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأوروبية وكندا قد يتيح إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة الدفاعية للحلف.

كما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت بالفعل أعضاء الحلف خلال الأسبوع الماضي بعزمها تقليص القدرات العسكرية الأميركية المتاحة لـ الناتو في أوقات الأزمات.