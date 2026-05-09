Icon

شاهد.. أجواء ماطرة تزين غابة رغدان في الباحة Icon إدانة 4 متهمين باغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز Icon الأرصاد: أمطار رعدية ورد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon سدايا تعزز حضورها التقني في مبادرة طريق مكة بكوت ديفوار Icon قطار الحرمين بالمدينة المنورة.. تكامل لوجستي وتقنيات عالمية لخدمة ضيوف الرحمن Icon ولي العهد يتوج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الخلود Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا Icon شرطة مكة المكرمة تضبط 18 مقيمًا زوروا بطاقات نسك وأساور الحج Icon حريق غابات في أخطر منطقة نووية في العالم Icon روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إدانة 4 متهمين باغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
إدانة 4 متهمين باغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت هيئة محلفين أمريكية أربعة أشخاص بتهمة التورط في اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز عام 2021.

ويواجه المدانون أحكامًا بالسجن المؤبد، فيما أشارت التحقيقات إلى ارتباطهم بشركة أمنية خاصة في ولاية فلوريدا، حيث أدانت هيئة المحلفين الأمريكية 4 رجال بتهمة المشاركة في اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز الذي قُتل في منزله عام 2021.

وذكر المدعون الفيدراليون أن المتهمين الأربعة كانوا على صلة بشركة «سي تي يو» الأمنية الخاصة في (فلوريدا)، وجرى استدراجهم إلى المؤامرة بإغراءات مادية، موضحين أنه تمت إدانتهم في محكمة فيدرالية في (ميامي) بتهم تشمل التآمر لقتل مويز أو اختطافه وانتهاك قانون الحياد الأمريكي عبر المشاركة في عملية عسكرية غير مشروعة في الخارج، وهم يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد.

تفاصيل اغتيال مويز

وقد اغتيل مويز (البالغ 53 عاماً) في السابع من يوليو 2021 في منزله على يد مجموعة من نحو 20 مرتزقاً كولومبياً مدربين عسكرياً، ومن دون أن يتدخل حراسه لحمايته.

ومنذ اغتياله انزلقت هايتي إلى الفوضى، حيث لم تجر أي انتخابات رئاسية في البلاد، وباتت العصابات تسيطر على نحو 80% من العاصمة (بور أو برانس) وسط تصاعد الجرائم العنيفة مثل عمليات الخطف مقابل فدية والسطو المسلح. وبعد عملية الاغتيال، ألقت شرطة هايتي القبض على نحو 40 مشتبهاً، من بينهم مسلحون كولومبيون، لكن التحقيق تعثر بسبب قصور النظام القضائي الهايتي، ثم أُلقي القبض على 3 متهمين عام 2023 في فلوريدا، ورابع (أمريكي من أصل هايتي) في هايتي وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.

ووجهت لاحقاً لوائح اتهام لـ11 شخصاً في المحاكم الأمريكية المختصة بالنظر في المؤامرات التي تحاك على أراضي بلادها.

وحتى الآن، حُكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد، من بينهم جندي كولومبي سابق، وسيناتور هايتي سابق، ورجل أعمال هايتي، وجندي كولومبي متقاعد، ومواطن هايتي أمريكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد