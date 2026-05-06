نايف العتيبي: الابتكار الصحي يحتاج موازنة بين الجودة وكفاءة الإنفاق | إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم | الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا | النفط ينخفض لليوم الثاني | أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء | الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط | مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة | إطلاق مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر اليوم وغدًا | ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز | توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذّر تجمع القصيم الصحي من مخاطر التسمم الغذائي خلال موسم الحج، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية للحفاظ على سلامة الحجاج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتمالات تلف الأطعمة.

وأوضح التجمع، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الوقاية تبدأ باتباع ممارسات النظافة الشخصية، وفي مقدمتها غسل اليدين جيدًا قبل وبعد تناول الطعام، إلى جانب التحقق من صلاحية الأغذية قبل استهلاكها، وتجنب تناول الأطعمة غير المطهية جيدًا أو مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر صحية.

كما شدد على ضرورة غسل الفواكه والخضروات بعناية، والامتناع عن استهلاك الحليب ومشتقاته غير المبسترة، مع أهمية فصل الأطعمة النيئة عن الجاهزة، واستخدام عبوات آمنة ومخصصة لحفظ الطعام، بما يسهم في تقليل فرص التلوث الغذائي وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

 

