إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
المواطن- فريق التحرير

كثّفت وزارة البلديات والإسكان ممثلةً في أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية في مشعر عرفات، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ، حيث جرى رفع وإزالة أكثر من (5) آلاف طن من النفايات، بما يعادل حمولة أكثر من (330) شاحنة نقل كبيرة في إطار المحافظة على النظافة العامة وتعزيز الصحة البيئية بالمشاعر المقدسة.

‎وشملت الأعمال تشغيل وتجهيز المعدات والآليات والوحدات الميدانية المتخصصة، إلى جانب استخدام ما يقارب 8 آلاف حاوية نفايات جرى توزيعها في مواقع متعددة بمشعر عرفات، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل والتخلص من النفايات بشكل مستمر، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي والغسيل والتعقيم على مدار الساعة في المواقع ذات الكثافة العالية.

وعززت الأمانة أعمالها التشغيلية بفرق ميدانية متخصصة وآليات للنظافة والإزالة السريعة؛ لضمان جاهزية المشاعر المقدسة واستمرارية الخدمات خلال حركة الحشود والتنقلات بين المشاعر، خاصة في المواقع المحيطة بمخيمات الحجاج ومسارات المشاة.
‎وواصلت الفرق الرقابية أعمالها المكثفة على مطابخ الإعاشة والأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات التنظيمية، بما يضمن سلامة الغذاء المقدم للحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم.
‎وسجّلت الوزارة خلال موسم الحج تنفيذ أكثر من (38) ألف جولة رقابية على الأنشطة التجارية ومطابخ الإعاشة، إلى جانب فحص أكثر من (5) آلاف عينة غذائية، ومعالجة أكثر من (770) بلاغًا ميدانيًا عبر مركز البلاغات الموحد (940)، ضمن جهودها لتعزيز الامتثال الصحي والرقابي ورفع كفاءة الاستجابة الفورية بالمشاعر المقدسة.
وفي جانب أعمال النظافة والإصحاح البيئي، تجاوزت كميات المخلفات والنفايات التي جرى رفعها في المشاعر المقدسة خلال الموسم أكثر من (16) ألف طن، بدعم من أكثر من (22) ألف كادر بشري بين عمال ومراقبين وموظفين، إلى جانب منظومة تشغيلية متكاملة تضم أكثر من (88) ألف وحدة نظافة موزعة داخل المشاعر المقدسة، مدعومة بـ(123) ضاغط نفايات، و(45) ألف حاوية، و(1,235) صندوقًا ضاغطًا، إضافة إلى أكثر من (3) آلاف معدة وآلية شاركت في الأعمال التشغيلية والميدانية خلال الموسم.

