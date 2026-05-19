إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ألقت الشرطة في شمال شرق إسبانيا، اليوم الثلاثاء، القبض على جوناثان أنديك، نجل الملياردير إيساك انديك، المؤسس لعلامة “مانجو” الإسبانية الشهيرة للأزياء، وذلك للاشتباه في تورطه في وفاة والده.

وتوفي إيساك أنديك، 71 عاما، في ديسمبر 2024 أثناء قيامه، برفقة نجله، بنزهة في الجبال قرب برشلونة، حيث سقط من على منحدر على ارتفاع نحو 150 مترا “نحو 500 قدما”.

وجوناثان أنديك، 45 عاما، هو الابن الأكبر للراحل، وكان الشاهد الوحيد على الحادثة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في البداية ولكنها أغلقته بعد بضعة أسابيع، قبل أن تعيد فتحه في مارس 2025.

وفي أكتوبر من نفس العام، أكدت الشرطة أن الوفاة قيد التحقيق باعتبارها جريمة قتل محتملة.

وقال متحدث باسم “موسوس دي إسكوادرا”، وهي قوة الشرطة المدنية المستقلة التابعة لإقليم كتالونيا في إسبانيا، والتي تُعرف رسميا باسم “شرطة كاتالونيا”، إن جوناثان أنديك تم نقله إلى مبنى المحكمة في مدينة مارتوريل “شرقي إسبانيا”، حيث تجري التحقيقات في القضية.

وأضاف المتحدث أن القضية تخضع لأمر بعدم النشر.

وجوناثان أنديك هو أكبر أبناء إيساك أنديك الثلاثة، وأحد ورثة والده، وهو يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مانجو”، التي تعد واحدة من كبرى سلاسل البيع بالتجزئة في إسبانيا.

وانتقلت عائلة إيساك أنديك من تركيا إلى إسبانيا عندما كان صغيرا. وافتتح أول متجر لـ”مانجو” في برشلونة عام 1984، وعلى مدى العقود التالية، قاد نمو الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في صناعة “الأزياء السريعة” في أوروبا.

