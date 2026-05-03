Icon

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إسرائيل تنذر السكان بإخلاء بلدات جنوب لبنان

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٠ مساءً
إسرائيل تنذر السكان بإخلاء بلدات جنوب لبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أصدر الجيش الإسرائيلي ​الأحد، إنذارا عاجلا ⁠لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد إلى أماكن مفتوحة لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وقال الجيش إنه ينفذ عمليات ضد ‌جماعة ‌حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من ‌أن أي شخص ‌يوجد بالقرب ⁠من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.

وتواصل إسرائيل ⁠شن ‌غارات جوية في أنحاء ⁠جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في ⁠جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها ​بأنها بنية ⁠تحتية تستخدمها ​جماعة حزب الله.

في المقابل يواصل حزب الله شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.

والسبت، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، أن غارة نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدفت بلدة شوكين، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد.

وأفادت الوكالة بأن الغارة تسببت في تدمير عدد من المباني السكنية، وألحقت أضرارا جسيمة بحي سكني كامل، كما أشارت إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زوطر ودير سريان على مجرى النهر، تعرضت لسلسلة غارات جوية عنيفة خلال الليل.

ولفتت أيضا إلى أن الطائرات الحربية شنت فجرا غارة على حي القلعة في بلدة حاروف.

وفي السياق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، السبت، تحذيرا يدعو إلى إخلاء 9 قرى في جنوب لبنان.

وأوضح أن القرى المشمولة بالتحذير هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا، والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد
العالم

توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم...

العالم
لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم
العالم

لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد...

العالم