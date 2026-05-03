إسرائيل تنذر السكان بإخلاء بلدات جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي ​الأحد، إنذارا عاجلا ⁠لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد إلى أماكن مفتوحة لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وقال الجيش إنه ينفذ عمليات ضد ‌جماعة ‌حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من ‌أن أي شخص ‌يوجد بالقرب ⁠من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.

وتواصل إسرائيل ⁠شن ‌غارات جوية في أنحاء ⁠جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في ⁠جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها ​بأنها بنية ⁠تحتية تستخدمها ​جماعة حزب الله.

في المقابل يواصل حزب الله شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.

والسبت، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، أن غارة نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدفت بلدة شوكين، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد.

وأفادت الوكالة بأن الغارة تسببت في تدمير عدد من المباني السكنية، وألحقت أضرارا جسيمة بحي سكني كامل، كما أشارت إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زوطر ودير سريان على مجرى النهر، تعرضت لسلسلة غارات جوية عنيفة خلال الليل.

ولفتت أيضا إلى أن الطائرات الحربية شنت فجرا غارة على حي القلعة في بلدة حاروف.

وفي السياق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، السبت، تحذيرا يدعو إلى إخلاء 9 قرى في جنوب لبنان.

وأوضح أن القرى المشمولة بالتحذير هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا، والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني.