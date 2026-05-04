Icon

إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات Icon تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة في الإمارات.

وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن جميع أفراد الطاقم بخير.

إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة

وفي مارس الماضي، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 10 أميال بحرية شرق الفجيرة الإماراتية.

وأضافت أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار، وتم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطحها وجميع أفراد الطاقم بخير.

فيما أصيبت مدخنة الناقلة بأضرار طفيفة، ولم تُسجل أضرار جسيمة، كما لم تُرصد أي آثار بيئية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الممرات البحرية بالمنطقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيرها على حركة الملاحة، وإغلاق مضيق هرمز فضلا عن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد