إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة في الإمارات.

وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن جميع أفراد الطاقم بخير.

إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة

وفي مارس الماضي، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 10 أميال بحرية شرق الفجيرة الإماراتية.

وأضافت أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار، وتم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطحها وجميع أفراد الطاقم بخير.

فيما أصيبت مدخنة الناقلة بأضرار طفيفة، ولم تُسجل أضرار جسيمة، كما لم تُرصد أي آثار بيئية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الممرات البحرية بالمنطقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيرها على حركة الملاحة، وإغلاق مضيق هرمز فضلا عن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.