إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار بالمشاعر المقدسة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار، “لشركة Terra Drone Arabia”، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم حج 1447هـ، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتمكين التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدسة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية.

ويُعد هذا التصريح امتدادًا للتجارب التشغيلية التي شهدتها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي لاستخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات الطبية واللوجستية؛ حيث أسهمت تلك التجارب في دعم تطوير الأطر التشغيلية والتنظيمية، وصولًا إلى إصدار أول تصريح تشغيلي من نوعه لهذه العمليات خلال موسم حج 1447هـ.

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه المبادرات النوعية على دعم الابتكار في قطاع الطيران، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في البيئات التشغيلية؛ بما يعزز جاهزية المنظومة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج الطيران ورؤية المملكة 2030.

— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 24, 2026