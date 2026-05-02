إضافة خدمة شحن جديدة تابعة لشركة CMA CGM إلى ميناء جدة الإسلامي

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، أعلنت الهيئة بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، عن إضافة شركة “CMA CGM” خدمة الشحن الجديدة “Ocean Rise” إلى ميناء جدة الإسلامي.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ كوبي، وناغويا، ويوكوهاما في اليابان، وشيامن، ويانتيان في الصين، وروتردام بهولندا، وهامبورج الألماني، وميناء ساوثهامبتون في إنجلترا، وصولًا إلى ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى نانشا في الصين، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,001 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة التجارة العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

الجدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.

