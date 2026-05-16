السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣١ مساءً
إطلاق الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد لتيسير تنقل قاصدي الحرمين
المواطن- فريق التحرير

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتيسير تنقلهم ووصولهم إلى وجهاتهم بكل سهولة ويُسر.

وتسهم الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد في الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة؛ بما يعزز تجربة الزائر ويحد من التحديات المرتبطة بالتنقل، خاصة خلال أوقات الذروة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتشمل عددًا من المزايا التقنية، من أبرزها تكثيف النشر الإعلامي عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل، مع التركيز على الزوار القادمين من خارج المملكة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة.
وتعمل الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد على تحسين تجربة المستخدم داخل الموقع، عبر واجهات سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، بما يمكّن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بكفاءة عالية.

وتتضمن المبادرة مواقع الدروس العلمية وحلقات التحفيظ، إلى جانب مواقع مكاتب الإفتاء والإرشاد، بما يثري تجربة الزائر دينيًا ومعرفيًا، إضافة إلى تضمين معلومات الطقس، وحالات الإشغال للمصليات، ومناطق الطواف والسعي، ودورات المياه، بما يسهم في تنظيم الحركة وتوزيع الكثافات.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة ستُدمج ضمن بطاقة “نسك”، بما يعزز تكامل الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ويرتقي بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود الهيئة في تقديم تجربة متكاملة وميسرة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة الحجاج والمعتمرين.

