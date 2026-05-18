إطلاق حملة “حج بصحة” لمتابعة صحة حجاج الداخل خلال موسم الحج

أطلقت الصحة القابضة والبنك العربي الوطني (anb) حملة “حج بصحة” لحجاج الداخل بنسختها الثانية؛ بهدف تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وزيادة الوعي الصحي، وتسهيل الاستفادة من الخدمات الطبية، خلال موسم حج 1447هـ.

وتستهدف حملة “حج بصحة” استفادة أكثر من 160 ألف حاج من جميع مناطق المملكة، وتتضمن التواصل مع حجاج الداخل لزيارة مراكز الرعاية الأولية قبل آداء مناسك الحج، وعمل فحوصات سريرية ومخبرية لاكتشاف الأمراض مثل الضغط والسكري وأمراض القلب والتنفس لينعم الحاج برحلة صحية وكذلك إرسال رسائل توعوية ونصائح وإرشادات طبية، وصرف العلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع أجهزة الفحص الذاتي لمرضى السكري مع حقائب الطوارئ اللازمة.

وشهدت حملة “حج بصحة” في نسختها الأولى، التي أطلقت لأول مرة بالمملكة العام الماضي 1446هـ، استفادة أكثر من 123 ألف حاج، وإجراء أكثر من 224 ألف فحص، من خلال متابعة صحية متكاملة من قِبل الكوادر الصحية الوطنية بالتجمعات الصحية الـ20، وتفعيل الزيارات الميدانية بالمشاعر المقدسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني خالد بن عبدالعزيز الراشد أن شراكة “anb” الفاعلة مع الصحة القابضة بأبعادها الصحية والوقائية والتوعوية تأتي امتدادًا لسلسة من المبادرات المجتمعية الصحية التي تبناها البنك على مدار الأعوام الماضية، إسهامًا منه في دعم الجهود الوطنية ومنظومة الخدمات الصحية واللوجستية والتنظيمية الاستثنائية التي توفرها حكومة المملكة بهدف تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وأداءهم نسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

وتأتي حملة “حج بصحة” تفعيلًا لأنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا، تستهدف خدمة السكان في مختلف مناطق المملكة، عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه، ويقوم على التحول في طريقة تقديم الخدمات، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، كما يُسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى الرعاية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.