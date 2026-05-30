إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “روّاد طيبة”؛ لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم، وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي؛ بما يسهم في تعزيز آداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وساحات المسجد النبوي.

وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات، تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار، وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة، بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي مبادرة “روّاد طيبة” ضمن جهود الرئاسة الرامية إلى تعزيز الرسالة الدينية والتوعوية في المسجد النبوي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتقديم تجربة إيمانية ومعرفية متكاملة لزواره من مختلف الجنسيات.