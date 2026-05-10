إطلاق مبادرة صحة ثون 4 بشراكات تكاملية لتعزيز الابتكار في الخدمات الصحية خلال موسم الحج

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
المواطن - واس

أطلقت وزارة الصحة مبادرة “صحة ثون 4″، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في المنظومة الصحية، وإشراك الجهات الحكومية والخاصة لفهم التحديات التي تواجه ضيوف الرحمن، بما يمكّن من تصميم وتطوير منتجات وخدمات صحية مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة، التي تأتي على شكل هاكثون، إلى تمكين منظومة الحج الصحية من تحليل التحديات الميدانية بصورة أعمق، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، بما يدعم تطوير حلول عملية تعزز كفاءة الاستجابة الصحية، خصوصًا في البيئات ذات الكثافة العالية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في المناطق المركزية في الحرمين الشريفين.

وتقوم المبادرة على شراكات تكاملية بين عدد من الجهات الصحية والأكاديمية والتنظيمية، حيث يُعد تجمع مكة المكرمة الصحي الشريك الرئيس في تنفيذ المبادرة، انطلاقًا من دوره التشغيلي في إدارة الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية، وما يمتلكه من خبرات ميدانية تسهم في تحديد التحديات ذات الأولوية وربطها بالحلول التطبيقية، كما تشارك هيئة الصحة العامة (وقاية) في دعم الجوانب الوقائية وتعزيز منهجيات الصحة العامة، إلى جانب هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تسهم بخبراتها في مجالات الاستجابة الإسعافية والتعامل مع الحالات الطارئة، فيما تدعم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجوانب التنظيمية المرتبطة بإدارة الحشود داخل النطاقات المركزية.

وفي الجانب الأكاديمي والتقني، تسهم جامعة أم القرى في توفير البيئة العلمية الحاضنة للمبادرة، فيما يقدّم وادي مكة للتقنية دعمه في تمكين الحلول الابتكارية وتسريع تحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

وتستهدف المبادرة عموم المهتمين، حيث تُقام في جامعة أم القرى بمكة المكرمة خلال الفترة من 6 مايو 2026م إلى 19 مايو 2026م، فيما يستمر التسجيل حتى 14 مايو 2026م، وذلك عبر الرابط التالي:
https://istitla.moh.gov.sa/StartSurvey/2d6f8ee4-7bb1-4624-82ce-08dd88a7264e?isPublic=true.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الصحية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.

