إطلاق مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر اليوم وغدًا

طرحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، حيث يتيح ذلك للراغبين في شراء اللوحات المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وبحسب المرور على منصة إكس، يستمر المزاد حتى غدٍ الخميس 7 مايو، ويمكن للمهتمين المشاركة عبر أربع خطوات وهي الدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولًا إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.