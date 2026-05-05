إطلاق نار في واشنطن بعد مرور موكب نائب ترامب

أطلقت عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على رجل مسلح في وسط واشنطن مساء أمس، في حادث أمني أدى إلى إغلاق مؤقت لـالبيت الأبيض كإجراء احترازي.
وأوضح ماثيو كوين أن الواقعة حدثت بالقرب من منطقة “ناشونال مول”، بعد وقت قصير من مرور موكب جاي دي فانس، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات على أن نائب الرئيس كان مستهدفًا.
وبيّن أن عناصر الجهاز رصدوا شخصًا مشبوهًا يحمل سلاحًا ناريًا، وعند محاولة الاقتراب منه فرّ من الموقع، قبل أن يُشهر سلاحه ويبدأ بإطلاق النار، ما استدعى ردًا فوريًا من القوة الأمنية التي تعاملت معه بإطلاق النار وإصابته.