إغلاق جزئي لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين تقاطع طريق الملك سعود بالدمام

تُنفذ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، ابتداءً من يوم السبت 6 /12/ 1447هـ الموافق 23/5/2026م، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز وسائل السلامة المرورية على جسر طريق خادم الحرمين الشريفين عند تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق في المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال ستشمل تنفيذ إغلاق جزئي بالاتجاهين على الجسر، مع استمرار الحركة المرورية بشكل جزئي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى استبدال فواصل التمدد وإعادة صيانتها، إلى جانب إغلاق بعض المداخل والمخارج وفقًا لمراحل العمل ومتطلبات التنفيذ الميداني، بما يضمن إنجاز الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة.
ونبهت الأمانة قادة المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة والتعليمات الإرشادية، والالتزام بالسرعات المحددة في مناطق العمل، واستخدام الطرق البديلة خلال أوقات الذروة، تفاديًا للازدحام وتعزيزًا لانسيابية الحركة المرورية.