إغلاق 19 محطة تعبئة في القصيم لمخالفتها معايير جودة المياه وحماية الصحة

أغلقت الهيئة السعودية للمياه 19 محطة تعبئة مياه غير نظامية في منطقة القصيم، ضمن حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لعدم التزامها بمعايير جودة المياه المعتمدة، بما قد يؤثر على سلامة نوعية المياه وصلاحيتها للاستخدام.
وأوضحت الهيئة أن الحملة كشفت العديد من المخالفات، من أبرزها عدم التقيد بالاشتراطات النظامية والفنية لمحطات تعبئة المياه، وعدم ضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية المعتمدة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية الفورية حفاظًا على جودة المياه وحمايةً للصحة العامة.
وشدّدت الهيئة على أن التزام المنشآت بمعايير جودة المياه وسلامة نوعيتها يُعد شرطًا أساسيًا لضمان صلاحية المياه للاستخدام الآدمي، ويأتي في صميم دور الهيئة التنظيمي والإشرافي لضمان تقديم خدمات مياه موثوقة وآمنة وفق أعلى المعايير.
وأكّدت استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان الامتثال الكامل للأنظمة، داعيةً المنشآت إلى الالتزام باستخدام مصادر مياه مرخّصة وتطبيق الاشتراطات المعتمدة، حاثة المستفيدين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، تعزيزًا لسلامة المياه وحمايةً لصحة المجتمع.