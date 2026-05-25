إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن

تشهد أسواق الماشية في محافظة حفر الباطن وفرة وتنوعًا كبيرًا في الأضاحي، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط منظومة عمل ميدانية متكاملة تشرف عليها الجهات المختصة؛ لضمان وفرة المعروض وسلامته، مع تنظيم حركة البيع والشراء، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

وتتفاوت أسعار الأضاحي، بحسب نوع الأضحية وحجمها، منها النجدي والنعيمي والحر والعربي، فيما تسجل الأضاحي المستوردة مستويات سعرية أقل من نظيرتها المحلية، مع توفر مختلف الأنواع والأحجام في السوق, كما تتوفر الماعز والعجول والإبل بكميات جيدة، من خلال وضع خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المتسوقين خلال الموسم.

وتواصل الفرق الرقابية والبيطرية التابعة لمكتب وزارة البيئة بالمحافظة جولاتها الميدانية اليومية في أسواق الماشية والمسالخ، لمتابعة جاهزية المواقع، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية، في ضوء ما تشهده المحافظة من كثافة في حركة تداول المواشي خلال موسم العيد.

وأكدت الفرق الميدانية جاهزية السوق لاستقبال المتسوقين، بتكثيف وتنظيم الأعمال، وحركة دخول وخروج المركبات والشاحنات، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لنقل الأعلاف والمواشي؛ بما يسهم في تحقيق الانسيابية، والحد من الازدحام، ورفع كفاءة التشغيل خلال أوقات الذروة.

وفي الجانب البيطري، تتواصل أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية بصورة مستمرة؛ للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الأمراض والإصابات، مع متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيطرية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات المخالفة؛ حفاظًا على صحة المستهلك، وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع.

وشملت الاستعدادات رفع مستوى الجاهزية في المسالخ المعتمدة، وتعزيز الكوادر البيطرية والفنية، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال أيام العيد، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد داخل الأسواق؛ لتعريف المستهلكين بآليات اختيار الأضحية السليمة، وأهمية الشراء من المواقع النظامية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على الصحة العامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بما يجسد حجم العناية والمتابعة المستمرة لأسواق النفع العام بحفر الباطن.