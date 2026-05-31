Icon

برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة Icon إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب Icon الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض Icon مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية Icon ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة Icon مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية Icon استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي Icon الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ مساءً
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
المواطن- فريق التحرير

يشهد جناح المملكة ضيفِ شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، حضورًا كثيفًا من الزوار والشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية الماليزية، منذ انطلاق فعاليات المعرض المقام في مركز التجارة العالمي بالعاصمة، وسط اهتمام واسع بالمحتوى الثقافي الذي يقدمه الجناح.
وتنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في المعرض عبر جناح متكامل، يضم برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يُبرز الحراك الثقافي السعودي، من خلال الندوات والعروض الفنية والمخطوطات النادرة والحرف اليدوية والأزياء التراثية والعروض الموسيقية والأفلام السعودية.


واستقطب الجناح على مدى الأيام الماضية، عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والمهتمين بصناعة النشر، الذين اطّلعوا على ما يقدمه من محتوى يُبرز تطور المشهد الثقافي السعودي وتنوّعه.
كما حظيت الفعاليات المصاحبة بإقبال ملحوظ، وبخاصة الندوات الثقافية، التي يناقش فيها متخصصون ومثقفون من المملكة موضوعاتٍ تتصل بالأدب والترجمة والتبادل الثقافي والعلاقات السعودية الماليزية، إضافة إلى الأركان التفاعلية التي أتاحت للزوار التعرف إلى الفنون السعودية والعناصر التراثية المرتبطة بمختلف مناطق المملكة.
ويواصل جناح المملكة حضوره المميز حتى السابع من يونيو، مقدمًا تجربة ثقافية تثري التواصل الحضاري بين البلدين وتوسّع آفاق التبادل المعرفي بينهما.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد