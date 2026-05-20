إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي

حققت مشتركات مشروع “ابتكارات” إنجازًا دوليًا بارزًا بحصولهن على ٦ جوائز فضية و٦ جوائز خاصة خلال مشاركتهن في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX)، وذلك بدعم من صندوق دعم الجمعيات، في إنجاز يعكس تميز الكفاءات السعودية وقدرتها على المنافسة في المحافل العالمية.

وجاء هذا التتويج بعد مشاركة نوعية قدّمت خلالها المشتركات مشاريع ابتكارية متنوعة نالت استحسان لجان التحكيم والجهات المشاركة، لما حملته من أفكار إبداعية وحلول تقنية مبتكرة تعكس حجم الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المشاركات.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية دعم وتمكين المبتكرات السعوديات، وفتح المجال أمامهن للمشاركة في المعارض الدولية التي تسهم في إبراز الطاقات الوطنية وتعزيز حضورها عالميًا.

ويُعد المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX) من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الابتكار والاختراعات، ويشهد سنويًا مشاركة واسعة من المبتكرين والباحثين من مختلف دول العالم، ما يجعل هذا الإنجاز إضافةً مميزةً لسجل المشاركات السعودية في المحافل الدولية.