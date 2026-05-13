Icon

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران Icon برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 Icon ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية Icon فيصل بن فرحان: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران Icon اليونيفيل: انفجار مسيرات قرب مقرنا عرض قواتنا للخطر بالناقورة Icon الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز Icon إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم Icon المصاحف في المسجد الحرام.. عناية متكاملة تُجسّد رعاية المملكة لرسالة القرآن الكريم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١١ مساءً
إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالب ممثلو الادعاء العام في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بسجن ناديم أنور مكارم، الشريك المؤسس لشركة “جوجيك” العملاقة لخدمات النقل والدفع، لمدة 18 عاما؛ بسبب دوره المزعوم في قضية فساد مرتبطة بشراء حواسيب شخصية من طراز “جوجل كرومبوك” لصالح المدارس خلال جائحة كوفيد-19.

وطالب الادعاء أيضا، خلال جلسة في محكمة مكافحة الفساد في جاكرتا، بفرض غرامة قدرها مليار روبية (حوالي 57180 دولار)، كما طلب مصادرة أصول مكارم إذا لم يرد 809 مليارات روبية (حوالي 48.2 مليون دولار) مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى 4.8 تريليون روبية (حوالي 275.4 مليون دولار) وصفها الادعاء بأنها ثروة غير واضحة المصدر.

وبموجب هذا الطلب، قد يواجه مكارم عقوبة إضافية بالسجن لمدة تسع سنوات إذا لم يمتثل خلال شهر واحد بعد صدور الحكم النهائي.

وتم القبض على مكارم في سبتمبر، عقب تحقيقات بشأن عملية الشراء، التي يقول الادعاء إنها تسببت بخسائر للدولة تقدر بنحو 125 مليون دولار.

ووافق القضاة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على تغيير وضع احتجازه إلى الإقامة الجبرية بعد خضوعه لعملية جراحية.

وحظيت المحاكمة باهتمام جماهيري واسع، حيث كثيرا ما يحضرها مئات من سائقي دراجات الأجرة النارية “أوجيك” تضامنا مع الرجل الذي أحدث تحولا كبيرا في اقتصاد العمل الحر في إندونيسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا
العالم

مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا

العالم