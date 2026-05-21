Icon

هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر Icon رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة Icon بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج Icon أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية Icon تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز Icon طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل Icon الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية Icon فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي Icon بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا Icon رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

إنفيديا تحقق قفزة قياسية في الإيرادات بدعم الذكاء الاصطناعي

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ صباحاً
إنفيديا تحقق قفزة قياسية في الإيرادات بدعم الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت إنفيديا أداءً ماليًا قويًا خلال نتائجها الفصلية المعلنة الأربعاء، مدفوعة بالطلب المتزايد عالميًا على شرائح وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما عزز نمو الإيرادات والأرباح إلى مستويات قياسية جديدة.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأخير بنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 81.6 مليار دولار، في وتيرة نمو متسارعة مقارنة بالربع السابق.

كما قفز الربح التشغيلي المعدل بنحو 150% ليبلغ 53.5 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 58.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.8 مليار دولار قبل عام.

وتوقعت إنفيديا تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 91 مليار دولار خلال الربع الحالي، وهو مستوى يفوق متوسط تقديرات الأسواق والمحللين، في إشارة إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالبنية التحتية التقنية المرتبطة بالتطبيقات الذكية والحوسبة المتقدمة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد