إنفيديا تحقق قفزة قياسية في الإيرادات بدعم الذكاء الاصطناعي

سجلت إنفيديا أداءً ماليًا قويًا خلال نتائجها الفصلية المعلنة الأربعاء، مدفوعة بالطلب المتزايد عالميًا على شرائح وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما عزز نمو الإيرادات والأرباح إلى مستويات قياسية جديدة.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأخير بنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 81.6 مليار دولار، في وتيرة نمو متسارعة مقارنة بالربع السابق.

كما قفز الربح التشغيلي المعدل بنحو 150% ليبلغ 53.5 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 58.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.8 مليار دولار قبل عام.

وتوقعت إنفيديا تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 91 مليار دولار خلال الربع الحالي، وهو مستوى يفوق متوسط تقديرات الأسواق والمحللين، في إشارة إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالبنية التحتية التقنية المرتبطة بالتطبيقات الذكية والحوسبة المتقدمة.