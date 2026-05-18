Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٥ مساءً
إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها ردت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: “كما أعلنّا أمس (الأحد)، فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي”.

مقترح أمريكي لإنهاء الحرب

وأضاف أن التواصل مع واشنطن “مستمر عبر الوسيط الباكستاني”، من دون الخوض في التفاصيل.

وكان ⁠مصدر باكستاني قال لـ”رويترز”، الإثنين، إن إسلام آباد أرسلت ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، ليل الأحد، في وقت ‌بدا فيه أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر ⁠لدى ‌سؤاله عما ⁠إذا كانت الخلافات ⁠بين الجانبين ستستغرق وقتا ⁠لرأبها: “ليس لدينا الكثير من الوقت”.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران “يواصلان تغيير شروطهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
العالم

الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل...

العالم
التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات
السوق

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3...

السوق
قتلى في أمريكا إثر تحطم طائرة في نيومكسيكو
العالم

قتلى في أمريكا إثر تحطم طائرة في...

العالم
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
العالم

ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل...

العالم
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أمريكا.. واتهامات لإيران
العالم

اختراق رقمي لمحطات الوقود في أمريكا.. واتهامات...

العالم
ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية
العالم

ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية

العالم