إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها ردت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: “كما أعلنّا أمس (الأحد)، فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي”.

مقترح أمريكي لإنهاء الحرب

وأضاف أن التواصل مع واشنطن “مستمر عبر الوسيط الباكستاني”، من دون الخوض في التفاصيل.

وكان ⁠مصدر باكستاني قال لـ”رويترز”، الإثنين، إن إسلام آباد أرسلت ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، ليل الأحد، في وقت ‌بدا فيه أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر ⁠لدى ‌سؤاله عما ⁠إذا كانت الخلافات ⁠بين الجانبين ستستغرق وقتا ⁠لرأبها: “ليس لدينا الكثير من الوقت”.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران “يواصلان تغيير شروطهما”.