ابتسامات الحجاج.. لغة إنسانية تتوحد في رحاب المسجد الحرام

في موسم الحج، تتحول الابتسامة إلى لغة إنسانية مشتركة بين ضيوف الرحمن، تختصر مشاعر الطمأنينة والسكينة والامتنان، وتعبّر عن عمق التجربة الإيمانية التي يعيشها ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى مكة المكرمة وأدائهم المناسك في المسجد الحرام.

ووثّقت عدسة “واس” مشاهد إنسانية متعددة لابتسامات الحجاج في ساحات المسجد الحرام وأروقته، حيث بدت ملامح الفرح والرضا على وجوههم أثناء الطواف والسعي والتنقل داخل الحرم، في صور جسّدت البعد الإنساني والروحاني لموسم الحج.

وتتوزع الابتسامات بين الطائفين والساعين والقادمين من شتى بقاع الأرض، في مشهد تتداخل فيه مشاعر الشوق والرهبة والفرح، وتتلاقى فيه وجوه مختلفة الأعراق والثقافات تحت مقصد واحد، لتغدو الابتسامة أقرب تعبير صامت عن السكينة التي تمنحها هذه الرحلة الإيمانية.

وتحضر هذه الملامح في لحظات متفرقة من رحلة الحاج؛ عند رؤية الكعبة المشرفة للمرة الأولى، وأثناء أداء النسك، وفي مواقف المساعدة بين الحجاج والمتطوعين والعاملين في منظومة الحج، حيث تتجاوز الإشارة والابتسامة اختلاف اللغات، وتؤدي دورًا إنسانيًا في التواصل والتقارب.

وفي ساحات المسجد الحرام، تبدو الابتسامات أكثر حضورًا لدى كبار السن الذين طال انتظارهم لتحقيق حلم الحج، إذ تحمل ملامحهم سنوات من الشوق والدعاء، فيما تعكس وجوه الشباب دهشة اللقاء الأول بالمكان الذي ظل حاضرًا في الذاكرة والوجدان.

ولا تقتصر هذه المشاهد على الحجاج وحدهم، بل تمتد إلى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، الذين يحرصون على استقبال الحجاج بابتسامة تحمل معاني الترحيب والتيسير، في صورة تجسد البعد الإنساني الذي تقوم عليه منظومة الخدمة في الحج، إلى جانب الجهود التنظيمية والتشغيلية المتكاملة التي تبذلها مختلف الجهات.

وتُسهم الخدمات متعددة اللغات، والتطبيقات الرقمية، ووسائل الإرشاد الحديثة، في تخفيف التوتر المصاحب للحشود والتنقلات، ويمنح المشهد العام طابعًا أكثر هدوءًا وانسيابية، في تعاملاتهم اليومية.

وتبقى ابتسامات الحجاج من أبرز الصور الإنسانية التي توثقها ذاكرة الحج في المسجد الحرام، إذ تعبّر عن رحلة إيمانية تتجاوز حدود اللغة والثقافة، وتقدّم من مكة المكرمة مشهدًا إنسانيًا متجددًا يجتمع فيه الإيمان والسكينة ووحدة المقصد.