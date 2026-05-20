ابتكارات طلابية تستعرض حلولًا ذكية لخدمة الحجاج في هاكاثون منتدى الصحة والأمن بالحج

جسّد عدد من طلبة الجامعات المشاركين في هاكاثون منتدى الصحة والأمن في الحج، نماذج مبتكرة لتسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن، عبر مشاريع نوعية استلهمت أفكارها من تحديات واقعية ومواقف إنسانية؛ بهدف رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتعزيز سلامة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الخدمات الذكية.

وقدّم الطالب يوسف السويلمي من كلية الطب بجامعة الجوف، مشروعه “Vital Gate – محطة نبض” بصفته منظومة فرز ذكية تهدف إلى اكتشاف الحالات الحرجة وسط الحشود قبل وصولها إلى المستشفى، عبر تمكين رجال الأمن والمتطوعين من رصد الخطر مبكرًا واتخاذ القرار المناسب بسرعة.

ويعتمد المشروع على خوارزمية NEWS2 المعتمدة عالميًا لتقييم الحالات الصحية آليًا دون الحاجة إلى وجود طبيب مختص في موقع الفرز، من خلال ثلاث مراحل رئيسية تشمل الرصد، والفرز، والتوجيه الفوري للحالة.

ويستهدف مشروع “محطة نبض” تقليل زمن الاستجابة ورفع فرص النجاة في البيئات عالية الكثافة البشرية، بما يرفع فاعلية التعامل مع الحالات الحرجة داخل المشاعر المقدسة.

وفي ابتكار آخر يحمل بعدًا إنسانيًا، قدّمت الطالبة ميس الموسى من جامعة عفت بكلية الهندسة، قسم علوم الحاسب – مسار الذكاء الاصطناعي، مشروع “محطة سقيا ذكية”.

ويعتمد هذا الابتكار على حساسات ذكية لقياس تدفق المياه وكثافة الحشود، مرتبطة ببوابة إلكترونية تنظم الدخول إلى منطقة السقيا، بحيث تُفتح عند التدفق الطبيعي وتُغلق مؤقتًا عند ارتفاع الكثافة، بما يسهم في الحد من التدافع وتنظيم وصول الحجاج للمياه بانسيابية أكبر.

ويضم المشروع تقنيات تشمل حساس تدفق المياه، ووحدة التحكم ESP32، ونظام مراقبة ذكيًا مزودًا بمؤشرات ضوئية توضح حالة التشغيل والزحام، مع إمكانية تطويره مستقبلًا وربطه بغرف التحكم المركزية وإرسال تنبيهات فورية عند ارتفاع الكثافة أو انخفاض مستوى المياه.

وتعكس هذه الابتكارات الدور المتنامي للعقول الشابة في تطوير حلول تقنية وإنسانية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز جاهزية منظومة الحج.