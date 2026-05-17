Icon

ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

اتحاد الكرة ينهي تكليف سمير المحمادي ويكلف ماجد آل صاحب بمهام الأمين العام

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
اتحاد الكرة ينهي تكليف سمير المحمادي ويكلف ماجد آل صاحب بمهام الأمين العام
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء العلاقة العملية مع الأمين العام سمير المحمادي، وذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة استنادًا إلى صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد، في بيان إعلامي صادر اليوم، أن القرار جاء وفق المادة (35) الفقرة (5) من النظام الأساسي، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة في تعيين وإقالة الأمين العام، مع توجيه الشكر والتقدير للمحمادي على جهوده خلال فترة عمله.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف الأمين العام المساعد ماجد آل صاحب بتولي مهام الأمين العام خلال المرحلة المقبلة، إلى حين صدور قرار جديد من المجلس بشأن المنصب.

وأكد الاتحاد أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد