اتحاد الكرة ينهي تكليف سمير المحمادي ويكلف ماجد آل صاحب بمهام الأمين العام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء العلاقة العملية مع الأمين العام سمير المحمادي، وذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة استنادًا إلى صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد، في بيان إعلامي صادر اليوم، أن القرار جاء وفق المادة (35) الفقرة (5) من النظام الأساسي، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة في تعيين وإقالة الأمين العام، مع توجيه الشكر والتقدير للمحمادي على جهوده خلال فترة عمله.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف الأمين العام المساعد ماجد آل صاحب بتولي مهام الأمين العام خلال المرحلة المقبلة، إلى حين صدور قرار جديد من المجلس بشأن المنصب.

وأكد الاتحاد أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.