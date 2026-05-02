اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واقتيادها نحو الصومال

أكد خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط لعملية سطو مسلح قبالة سواحل محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد، مشيراً إلى أن المسلحين اقتادوا السفينة عقب السيطرة عليها نحو السواحل الصومالية.

وأضاف خفر السواحل في بيان أنه تلقى بلاغاً بشأن تعرض ناقلة النفط التي تحمل اسم “M/T EUREKA” للاختطاف أثناء إبحارها في المياه القريبة من السواحل اليمنية، مشيراً إلى أن زوارق دورية انطلقت من عدن وشبوة لبدء عمليات البحث والتتبع.

وأوضح البيان أن التنسيق مع شركاء دوليين في خليج عدن أسفر عن تحديد موقع الناقلة المختطفة، مؤكدًا أن الإجراءات لا تزال مستمرة لملاحقتها ومتابعة تطورات الحادث.

وأشار خفر السواحل إلى أن السلطات اليمنية تتابع الواقعة عن كثب، في وقت تتواصل فيه الجهود لاستعادة الناقلة وضمان سلامة طاقمها، رغم ما وصفه بمحدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية التي تعمل فيها القوات.

ولم يحدد البيان هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما يأتي الحادث في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك خليج عدن.