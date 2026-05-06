ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى

‌ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4678.95 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (12:50 بتوقيت جرينتش)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 27 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.7% لتصل إلى 4690.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.5% إلى 76.81 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2020.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.9% إلى 1543.76 دولارًا.