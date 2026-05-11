ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات متقلبة, فيما ينتظر المستثمرون بيانات رئيسة عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليبلغ 4730.49 دولارًا للأوقية “الأونصة” بعد انخفاضه بأكثر من 1% خلال الجلسة, فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 4740.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.8% إلى 84.99 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2.6% إلى 2108.80 دولارات، وزاد البلاديوم 1% ليصل إلى 1506.50 دولارات.