ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني يرسم خارطة الأمان في المشاعر المقدسة الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديًا سينما القطيف تفتح أبوابها على الكورنيش بتجربة ترفيهية تجمع الأفلام وأجواء البحر النفط يسجّل أسعارًا متباينة عند التسوية ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد الموارد البشرية تقدم خدماتها لأكثر من 160 ألف مستفيد من كبار السن بالحج “إجابة السائلين” بالمسجد الحرام تعزّز الإرشاد الشرعي للحجاج على مدار الساعة وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل تنامي المخاوف بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4512.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما حقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 4543.10 دولارًا للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 76.17 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1926.18 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1380.94 دولارًا للأوقية.