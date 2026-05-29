ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل تنامي المخاوف بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4512.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما حقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 4543.10 دولارًا للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 76.17 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1926.18 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1380.94 دولارًا للأوقية.