ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1%

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

صعدت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي؛ عند حلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4733.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق منذ أسبوعين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتسجل 4744 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 80.82 دولارًا للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 2047.79 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.5% ليغلق عند 1514.08 دولارًا.

