ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1%

صعدت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي؛ عند حلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4733.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق منذ أسبوعين.

ارتفاع أسعار الذهب

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتسجل 4744 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 80.82 دولارًا للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 2047.79 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.5% ليغلق عند 1514.08 دولارًا.