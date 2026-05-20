Icon

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج Icon كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس  Icon وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي Icon سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا Icon في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير Icon الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن Icon تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا Icon أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة Icon احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر Icon وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 3%

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 3%
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‌ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب الآمال في احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4494.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠1116 بتوقيت جرينتش.

وقلصت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو خسائرها السابقة وسجلت 4497.40 ​دولارًا.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 75.73 دولارًا للأوقية، ​وزاد البلاتين 0.9% إلى 1938.90 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1371.10 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية
السوق

الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية

السوق