ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 3%

‌ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب الآمال في احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4494.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠1116 بتوقيت جرينتش.

وقلصت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو خسائرها السابقة وسجلت 4497.40 ​دولارًا.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 75.73 دولارًا للأوقية، ​وزاد البلاتين 0.9% إلى 1938.90 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1371.10 دولارًا.