ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بأكثر من واحد في المئة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (4557.46) دولارًا للأوقية بحلول الساعة (05:42) بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو (0.8%) إلى (4558.80) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في الفورية (2.9%) إلى (77.67) دولارًا للأوقية, فيما ارتفع البلاتين (1.9%) إلى (1959.25) دولارًا للأوقية وزاد البلاديوم (2.5%) إلى (1381.46) دولارًا للأوقية.