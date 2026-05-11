ارتفاع أسعار النفط اليوم 

‌ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم، عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار أو 2.88 بالمئة إلى 104.21 دولارات للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أو 2.78 بالمئة إلى 98.07 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار برنت ارتفعت إلى 105.99 دولارات للبرميل والخام الأمريكي إلى100.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.