ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بأكثر من 1 بالمئة في ظل التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.36 دولار، بما يعادل 1.24%، لتصل إلى 110.62 دولارات للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.26 دولارات للبرميل، مرتفعًا 1.84 دولار أو 1.75%.