ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.69%

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند افتتاح التداولات اليوم، بزيادة قدرها 2.69%.

ارتفاع أسعار النفط

وبلغ سعر خام برنت المعيار الدولي للنفط والمُعد للتسليم في يوليو، 104.01 دولارات للبرميل، وبنسبة 2.69%.

في المقابل، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.54%، ليصل إلى 97.84 دولارًا للبرميل.