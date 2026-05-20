ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر مارس من عام 2026م، حيث سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبته 10.2% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، مدعومًا بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية من أبرزها: نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 25.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 4.6%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 4.8%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 17.6%.

وعلى أساس شهري سجّل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبته 8.1% مقارنةً بشهر فبراير 2026م، مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 4.4%، وارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 38.6%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.2%، إضافةً إلى ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.6% وارتفاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 0.6% على التوالي.

يذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى يُعد أحد المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.

