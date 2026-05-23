ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز في منجم فحم بإقليم شانشي شمال الصين إلى 90 شخصًا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، أن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس في منجم “ليوشين يو” للفحم بمنطقة تشين يوان، حيث كان 247 عاملًا يعملون تحت الأرض.

وقع انفجار غاز يوم 22 مايو في منجم الفحم «ليوشينيوي» بمقاطعة شانشي الصينية.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات إلى عدم ادخار أي جهد في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، كما أمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث ومساءلة المسؤولين عنه وفقًا للقانون.

من جانبها، أكدت إدارة الطوارئ المحلية في تشين يوان استمرار عمليات الإنقاذ، فيما يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.