المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل Icon "البيئة": وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن Icon "سدايا" تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي Icon حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد Icon وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة Icon مبادرة "طريق مكة" تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا Icon طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق Icon هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز في منجم فحم بإقليم شانشي شمال الصين إلى 90 شخصًا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، أن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس في منجم “ليوشين يو” للفحم بمنطقة تشين يوان، حيث كان 247 عاملًا يعملون تحت الأرض.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات إلى عدم ادخار أي جهد في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، كما أمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث ومساءلة المسؤولين عنه وفقًا للقانون.

من جانبها، أكدت إدارة الطوارئ المحلية في تشين يوان استمرار عمليات الإنقاذ، فيما يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

