ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 140.9 مليون خلال 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع حركة المسافرين في مطارات المملكة إلى 140.9 مليون مسافر خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نمو قطاع النقل الجوي وزيادة الإقبال على الرحلات الدولية والداخلية في مملكة الأمن والأمان.

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس، أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية سجل نموًا بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 75.8 مليون مسافر.

وتابعت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المسافرين على الرحلات الداخلية ارتفع بنسبة 9.8% ليبلغ 65.1 مليون مسافر.

توسع قطاع الطيران بالمملكة

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع التوسع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، وزيادة السعة التشغيلية للمطارات، ضمن مستهدفات تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.