ارتفاع عدد حالات الإيبولا في الكونغو إلى 671 حالة مشتبه بها

ارتفع عدد الإصابات بفيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة مشتبه بها، وتأكيد إصابة 64 حالة، وست وفيات من خلال الفحوصات المختبرية.

من جهتها أفادت منظمة الصحة العالمية تسجيل ما يقرب من 600 حالة مشتبه بها وأكثر من 130 وفاة مشتبه بها.

وفي أوغندا المجاورة، قالت وزارة الصحة إنها لم تكتشف أي إصابات جديدة تضاف إلى الحالتين المؤكدتين سابقًا واللتين تعودان لمواطنين كونغوليين.

ووفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التفشي بدأ في مقاطعة إيتوري بشمال شرق الكونغو، التي تحد أوغندا وجنوب السودان، ويعد هذا التفشي السابع عشر المسجل للإيبولا في الكونغو منذ عام 1976 ويشمل سلالة “بونديبوجيو” النادرة من الفيروس.