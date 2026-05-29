ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرى أم سعدون الشيخ والمُره في مدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الساعات الماضية إلى نحو 30 قتيلاً و80 جريحاً.

وكانت قوات تابعة للدعم السريع هاجمت 17 من سيارات الدفع الرباعي المزودة بالمدافع والرشاشات مناطق غرب بارا مع تنفيذها عمليات نهب طالت ممتلكات المواطنين.

فيما أكدت مصادر أن الهجوم على المنطقة استغرق نحو ساعتين، وبعده غادرت القوة المهاجمة إلى المناطق الشرقية نحو مدينة بارا.

من جانبها، أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان نقلته وسائل إعلامية، أن “قوات الدعم السريع استهدفت عدداً من القرى في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى من المدنيين”.

واعتبرت الشبكة أن الهجوم يمثل “جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل”، مشددة على أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر الاعتداء على المدنيين.

كما حذرت شبكة أطباء السودان من أن “استمرار الهجمات على القرى والمناطق السكنية الآمنة يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان، ويؤدي إلى زيادة أعداد النازحين، واتساع دائرة المعاناة الإنسانية، وفقدان سبل العيش”.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ”إدانة هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية من خلال الضغط على قوات الدعم السريع لوقف الانتهاكات بحق المدنيين”.

ومنذ أبريل 2023، تشهد البلاد نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.