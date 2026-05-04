استطلاع آراء العموم حول وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية”

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية”؛ ويأتي ذلك ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الضوابط يتمثل في وضع الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية، وحماية الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، ورفع الجاهزية السيبرانية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي للفعاليات على المجتمع والاقتصاد في المملكة.

وبيّنت أن الوثيقة ترتكز على أربعة مكونات أساسية، هي: حوكمة الأمن السيبراني, وتعزيز الأمن السيبراني, وصمود الأمن السيبراني, والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية.

وينبثق عن هذه المكونات مجموعة من العناصر الفرعية والضوابط الأساسية التي أُعدت استنادًا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية؛ لتكون ملائمة لاحتياجات الأمن السيبراني في الأحداث الوطنية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الضوابط تستهدف الجهات الوطنية المسؤولة عن تنظيم الأحداث والمناسبات، وتشجع الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة منها.

وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والعموم على إبداء مرئياتهم، وحددت يوم الجمعة 22 مايو 2026م آخر موعد لتلقي الملحوظات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لآراء العموم (استطلاع)، أو من خلال تعبئة النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى البريد الإلكتروني: [email protected].

ويمكن الحصول على نسخة من الوثيقة عبر الموقع الرسمي للهيئة.